Meteo: giornata INSTABILE con diversi TEMPORALI sull'Italia

Ecco la situazione presente questa mattina in Italia con l'ausilio del satellite nel campo del visibile:

Due nuclei piovosi stanno agendo agli antipodi dell'Italia: il primo è sul Piemonte occidentale, il secondo al largo della Puglia. Su tutte le altre regioni il cielo è sereno o velato da nubi alte e sottili.

La qualità dell'aria molto instabile si farà vedere nel pomeriggio, quando su molte aree della nostra Penisola avremo rovesci o temporali, con maggiore predilezione per le zone interne e montuose.

A tal proposito, ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 20 della giornata odierna:

Rovesci o temporali su Alpi e Prealpi, specie la parte centro-occidentale, ma con possibili sconfinamenti sulle pianure adiacenti. Temporali anche sull'Appennino Ligure, Tosco-Emiliano e nelle aree interne del centro e del meridione, qui con qualche sconfinamento anche lungo le coste.

Altrove tempo asciutto se si eccettuano piovaschi nelle aree interne della Sardegna. Temperature nel complesso gradevoli.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese per domani, mercoledi 4 maggio:

Ancora rovesci o temporali nelle aree interne del centro e del sud; temporali anche sul nord-ovest con frequenti sconfinamenti in pianura, asciutto invece in Liguria, sulle Isole e lungo le coste in genere. Temperature sempre gradevoli.