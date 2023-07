Meteo: giornata estiva PIACEVOLE, ma TEMPORALI incombono per i prossimi giorni

Il caldo atroce è stato definitivamente debellato dalle correnti di Maestrale che hanno soffiato in maniera anche impetuosa nella giornata di ieri. La notte appena trascorsa è stata quindi piacevole anche al centro-sud, dopo un lungo periodo di caldo atroce.

Questa mattina vi mostriamo le immagini satellitari in movimento per vedere la situazione meteo a scala europea:

A parte il settore di nord-est lambito da qualche annuvolamento, il resto d'Italia presenta cielo sereno e temperature gradevoli. Da notare come si mantenga attivo il flusso occidentale a nord delle Alpi che a partire da domani tenderà nuovamente ad abbassarsi, lambendo il settentrione con alcuni temporali. Al centro e al sud potrebbe tornare un po' di caldo nel fine settimana, ma nulla di paragonabile alle temperature infernali dei giorni scorsi.

La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di giovedì 27 luglio ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

A parte un po' di nubi sparse al nord-est, senza precipitazioni, il tempo sul resto d'Italia sarà stabile e soleggiato con vento in graduale attenuazione.

Finalmente un quadro termico in linea con le medie del periodo, che lo ricordiamo è il più caldo dell'anno. Ecco le temperature attese alle ore 16 della giornata odierna, giovedi 27 luglio:

Segnaliamo 33° sulla Sardegna meridionale, 32° in Sicilia e 31° sulla Toscana e il Golfo di Taranto.

Infine, questo è il soleggiamento atteso in Italia nella giornata di domani, venerdì 28 luglio, sempre tra le 9 e le 16:

Nubi in aumento sulla Liguria con qualche piovasco al mattino, in attenuazione in giornata. Qualche temporale si farà strada sulle Alpi nel pomeriggio, per il resto tempo soleggiato e con temperature nella norma.

