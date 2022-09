Meteo: giornata di relativa tregua, ma incombono altri TEMPORALI

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

Celle temporalesche hanno attraversato nella notte la Liguria, mentre ora stanno agendo sulla Toscana. Sul resto d'Italia il tempo si presenta invece abbastanza buono. Da ovest si fanno strada altri temporali collegati ad una nuova perturbazione che agirà al nord e su parte del centro nella giornata di sabato 3 settembre.

Esaurite le celle sulla Toscana, oggi avremo una giornata di relativa tregua. Ecco il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di venerdi 2 settembre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole )

Soleggiamento un po' compromesso al nord-ovest e nelle aree interne del meridione dove non escludiamo qualche temporale nell'arco della giornata. Sul resto d'Italia soleggiamento buono o discreto.

Questo è il quadro termico in Italia previsto per le ore 16 di oggi, venerdi 2 settembre:

Temperature in aumento sulle due Isole Maggiori stante l'orientamento delle correnti dal nord Africa. Punte di 34° in Sardegna e 32° in Sicilia. 30° possibili anche lungo la costa tosco-laziale, per il resto temperature sotto i 30°.

Infine, questo è il soleggiamento atteso per domani, sabato 3 settembre, sempre tra le 9 e le 16:

Soleggiamento compromesso al nord e sulla Toscana stante la presenza di temporali. Buono invece il soleggiamento sulle altre regioni dove farà anche un po' caldo.

