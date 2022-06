METEO: giornata di MALTEMPO su gran parte d'Italia, ecco le regioni coinvolte

Questa mattina è molto eloquente l'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

L'aria fresca si getta a capofitto nel cuore del Mediterraneo centro-orientale, attivando una depressione sulle nostre regioni centro-meridionali. Per un paio di giorni gran parte del centro e il meridione saranno interessati da molta nuvolosità, temporali e cali termici anche sensibili.

Solo nel fine settimana l'alta pressione darà una spallata all'instabilità, deviandola verso la Penisola Balcanica e favorendo un miglioramento su tutta l'Italia.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata odierna, giovedi 9 giugno:

Italia divisa in due: versanti occidentali, nord-ovest ed Isole Maggiori con fenomeni scarsi se non del tutto assenti; clima ventoso e variabile. Sul resto d'Italia avremo invece vero e proprio maltempo con temporali anche forti specie nelle aree interne e adriatiche con rischio anche di grandinate.

Ventilazione ovunque in rinforzo dai quadranti settentrionali, temperature in calo specie sotto i temporali. Moto ondoso in aumento su tutti i bacini.

Questo invece è il soleggiamento atteso per oggi in Italia, tra le 9 e le 15:

Le aree maggiormente soleggiate saranno il nord-ovest, l'alto Tirreno ed in parte anche le Isole. Altrove molta nuvolosità e fenomeni.

Infine, questa la tendenza del tempo per domani, venerdi 10 giugno:

Ancora rovesci o temporali sul medio-basso Adriatico, al sud e sulla Sicilia con temperature in ulteriore calo. Sul resto d'Italia soleggiato a parte le ultime incertezze al nord-est, in via di attenuazione. Venti forti da nord ovunque.

