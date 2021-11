METEO: giornata ancora caratterizzata dal MALTEMPO su diverse regioni

Questa mattina vi proponiamo l'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

La circolazione sul Mediterraneo è ancora depressionaria. Nuclei piovosi stanno agendo in prossimità delle regioni centrali e sulla Sardegna. Altri ammassi temporaleschi sono presenti al largo sullo Ionio ed interesseranno soprattutto la Penisola Ellenica.

Come evolverà la situazione in Italia nella giornata odierna? Di seguito, la sommatoria delle precipitazioni attese sulla nostra Penisola fino alle ore 20 di questa sera:

Piogge sparse al centro, in risalita verso il nord-est ed in serata sul resto del nord ad eccezione della Liguria. Temporali ancora possibili sulla Sardegna, rovesci e temporali sullo Ionio e il Golfo di Taranto, per il resto tempo asciutto. Non farà freddo.

Queste invece sono le piogge previste per domani, mercoledi 17 novembre:

Piogge residue al nord, in attenuazione dopo mezzogiorno. Ancora rovesci tra Marche e Abruzzo, ma soprattutto temporali intensi tra la Sicilia e il sud della Calabria dove saranno possibili nubifragi. Qualche rovescio ancora sulla Sardegna, ma la situazione sull'Isola dovrebbe migliorare. Per il resto tempo asciutto; clima nel complesso mite.

