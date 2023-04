METEO: giÃ¹ i termometri! ArriverÃ  anche un po' di NEVE a bassa quota

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare per vedere come si sta comportando il tempo a scala europea:

L'aria fredda è giunta sull'Italia, preceduta da sistemi temporaleschi che tra la sera e la notte hanno interessato alcune aree del nord-ovest. Il tempo resta instabile anche tra il basso Adriatico e il meridione anche se la perturbazione che ieri ha dato maltempo al sud, si è allontanata verso levante.

Vediamo allora dove potrebbe piovere in Italia fino alle ore 7 di domani mattina:

Al nord, sulla Toscana, l'alto Lazio e la Sardegna settentrionale tempo soleggiato. Più a sud rischio di piovaschi o rovesci che tra Marche, Abruzzo e basso Lazio saranno nevosi sopra i 600-700 metri.

Temperature in calo ovunque, ecco i valori previsti per le ore 16 di oggi pomeriggio.

Valori massimi ad una cifra nelle aree interne del centro ed occasionalmente lungo il versante adriatico. Più miti le Isole con punte di 17°.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese nella giornata di domani, mercoledi 5 aprile:

Ancora rovesci su parte del centro e al meridione con neve oltre i 600-800 metri in prossimità dell'Appennino centro-meridionale. Rovesci anche in Sicilia, per il resto tempo nel complesso buono. Freddo al mattino!

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località