Meteo: FRONTE FREDDO in avvicinamento, occhio a stasera

L'Anticiclone africano è ormai alle sue battute finali, soprattutto sul Nord Italia, con l'avvicinamento di un vasto fronte freddo dalla Francia. Il satellite parla chiaro: è ben evidente il fronte ricco di temporali in movimento da ovest verso est, il cui arrivo è previsto entro stasera sulle regioni del nord-ovest.

Si tratta di un fronte freddo legato a una vasta saccatura di origine nord atlantica che, proprio in queste ore, si sta estendendo verso l'Europa occidentale e che, come un vero e proprio pendolo, si muoverà verso est, sferzando gran parte della nostra penisola nel corso delle prossime 48-72 ore.

Dapprima sarà il Nord a fare i conti col maltempo, tra oggi e le prime ore di martedì, per poi toccare anche al centro e al sud a partire dall'inizio della nuova settimana.

Ma entriamo nel dettaglio, concentrandoci principalmente sul tempo previsto per oggi, 26 agosto. Ebbene, proprio oggi assisteremo ai primi effetti legati a questa vasta perturbazione, che porterà i primi forti temporali su alcune delle nostre regioni. È chiaro che su gran parte d'Italia continuerà a splendere il sole, con molto caldo soprattutto sul centro e il Sud Italia, dove oggi e, in verità, anche domani si raggiungeranno temperature tra i 39 e i 40°C nei settori interni.

Ma ciò non vale per Piemonte e Lombardia, dove avremo a che fare con i primi forti temporali tra il pomeriggio e le ore serali. Non appena il fronte freddo avrà superato le Alpi occidentali, si sposterà sulla Val Padana, dove incontrerà un immenso serbatoio di energia potenziale (CAPE).

Come si evince da questa mappa elaborata dal centro americano GFS, possiamo notare picchi di CAPE, ovvero energia potenziale, superiori ai 3000 J/Kg sul Piemonte. Valori simili li troviamo anche su Liguria e Lombardia. Quantitativi così imponenti di energia potenziale nei bassi strati indicano un serio rischio di fenomeni estremi, considerando che ne basterebbe anche la metà per sviluppare temporali violenti con grandine di grosse dimensioni e forti raffiche di vento. E oggi saranno proprio Piemonte e Lombardia i settori più coinvolti dai primi temporali legati a questa nuova perturbazione.

Entro sera potrebbero svilupparsi temporali intensi tra Torino, Vercelli e Novara, che potrebbero intensificarsi rapidamente fino a raggiungere gran parte della Lombardia centrale e settentrionale, dove potremmo assistere a locali forti nubifragi, grandine di grosse dimensioni e forti raffiche di vento.