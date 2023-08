Meteo: FRESCO agli sgoccioli, ma il CALDO non arriverà subito!

Anche questa mattina vi mostriamo le immagini satellitari in movimento che ritraggono il tempo in Europa nelle ultime ore:

Sull'Italia è ancora attivo un flusso da nord-ovest in quota che tuttavia dovrebbe attenuarsi nei prossimi giorni. Le nubi che vedete al nord sono di tipo medio-alto e non stanno causando nessun fenomeno.

Fino a mercoledi il quadro termico resterà gradevole, con ancora un po' di fresco che si farà sentire la notte. Da giovedi invece aumento delle temperature con l'estate che tornerà in sella da nord a sud.

La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di martedi 8 agosto ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Un po' di nubi medio-alte tra il nord-ovest e la Toscana senza conseguenze. Qualche addensamento a nord-est e tra la Calabria e la Sicilia, sempre senza fenomeni, per il resto soleggiato.

Quadro termico ancora molto gradevole oggi. Ecco i valori attesi alle ore 16 di oggi pomeriggio:

Segnaliamo punte di 33° sulla Sicilia meridionale, 32° sul Golfo di Taranto e 31° sulla Calabria Ionica. Valori ancora molto freschi nelle aree interne dell'Italia centrale.

Infine, questo è il soleggiamento atteso per domani, mercoledi 9 agosto, sempre tra le 8 e le 16:

Nubi sparse al nord-est, ma senza fenomeni. Un po' di nubi anche tra la Calabria e la Sicilia, ma in via di attenuazione, per il resto soleggiato, stabile e con temperature in aumento.

