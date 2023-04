Meteo: FREDDO tardivo sull'Italia e non manca anche la NEVE

Questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar per vedere dove sta piovendo in Italia al momento:

Alcuni rovesci sono in atto nelle aree interne del centro con neve oltre i 500-700 metri. Rovesci anche sulla Calabria e temporali sulla Sicilia occidentale. Per il resto il tempo è buono, ma piuttosto freddo.

Oggi sarà una giornata instabile su parte del centro e al sud con rischio di rovesci nevosi in Appennino, ma ecco la sommatoria delle precipitazioni fino alle ore 7 di domani mattina:

Tempo instabile con rovesci al centro e al sud ad eccezione della Toscana e della Sardegna. Neve inizialmente sopra i 500-700 metri in Appennino, ma in rialzo fino a 800-1000 metri nel pomeriggio. Più sole al nord a parte qualche piovasco sulle Alpi occidentali nel pomeriggio.

Clima ventoso e freddo specie al centro e al sud. Ecco le temperature previste per le ore 16 di oggi pomeriggio:

Molto freddo nelle aree interne appenniniche con valori anche sotto i 5°. Valori sotto i 10° saranno possibili lungo il versante adriatico. Altrove temperature più miti con punte di 17° sulla Sardegna meridionale.

Infine, questo è il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di giovedi 6 aprile ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

Residui rovesci sulle estreme regioni meridionali, ma in via di attenuazione nell'arco della giornata, per il resto tempo soleggiato. Ancora vento forte da nord al meridione, più spenta la ventilazione altrove. Gelate al mattino nelle vallate appenniniche.

