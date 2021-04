METEO: freddo e rovesci di neve sino in collina al nord

SITUAZIONE: un afflusso di correnti fredde da est condiziona il tempo del nord e del centro Italia, determinando condizioni di instabilità con rovesci nevosi a quote collinari su Alpi, Prealpi ed Appennino, ma occasionalmente nel pomeriggio anche lungo la fascia pedemontana e nelle zone interne di Umbria e Marche, come si vede nella mappa dei fenomeni previsti per oggi, da notare l'arrivo di un fronte afro-mediterraneo sulla Sicilia, che originerà qualche pioggia, specie sull'ovest dell'isola:

FREDDO: notate le basse temperature previste per la mattinata sul nord Italia a 1500m, sino a -5°C, freddo anche sul medio Adriatico:

EVOLUZIONE: venerdì i venti da est limiteranno all'estremo ovest del nord con qualche fenomeno sporadico ancora possibile sull'ovest del Piemonte, altrove il tempo migliorerà, tranne all'estremo sud, a ridosso della Sicilia e all'estremo sud della Sardegna, dove potrebbero verificarsi alcune precipitazioni, come si nota dalla mappa seguente:

FINE SETTIMANA: un'area depressionaria coinvolgerà il meridione determinando annuvolamenti e precipitazioni sparse, coinvolto solo marginalmente il centro e il nord-est con rovesci possibili su Lazio e Romagna, per nulla il nord-ovest, come si nota in queste due mappe previste rispettivamente per sabato e per domenica:

PROSSIMA SETTIMANA: insisteranno ancora condizioni di variabilità al sud e sulle isole maggiori con rischio di ulteriori rovesci sparsi, il tempo invece dovrebbe risultare buono altrove. La temporanea rimonta di un promontorio anticiclonico dovrebbe garantire un tempo migliore da mercoledì 20 a sabato 23, subito dopo è possibile che intervengano nuovi cambiamenti e non sono da escludere nuovi afflussi freddi da est.

Oggi da notare: i rovesci a ridosso dei rilievi del nord, nevosi oltre i 400-600m, qualche rovescio possibile anche sulla fascia pianeggiante nel pomeriggio, così come sull'Appennino umbro marchigiano e sull'alto Lazio, piogge in arrivo su ovest Sicilia, freddo al nord e sul medio Adriatico.

