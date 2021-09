Meteo: FORTI TEMPORALI alle porte dell'Italia!

L'occhio vigile del satellite ci mostra la situazione di questa mattina alle 7 in Italia:

Gli unici rovesci presenti questa mattina stanno interessando la Sardegna e lo Ionio. Altrove il tempo è buono a parte un po' di nubi al nord-ovest senza conseguenze.

La giornata odierna non si discosterà molto da quella di ieri, anche se avremo un peggioramento più deciso in serata sulla Sardegna. Ecco il quadro precipitativo odierno previsto fino alle ore 20 di questa sera in Italia:

Qualche temporale nel pomeriggio sarà possibile sulla Sardegna e le aree interne del centro e del meridione. Isolati piovaschi o brevi temporali anche sulle Alpi, per il resto tempo siccitoso senza fenomeni.

Nella giornata di domani, venerdi 10 settembre, il tempo peggiorerà in maniera più sensibile sulla Sardegna:

Sull'Isola i temporali potrebbero essere anche molto intensi e a carattere di nubifragio. Qualche temporale potrebbe estendersi in giornata alla Sicilia e al sud della Calabria; nessun fenomeno sul resto d'Italia.