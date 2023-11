Meteo: forti correnti e PERTURBAZIONI su gran parte d'Europa, per l'Italia in vista un po' di FREDDO

Anche questa mattina vi proponiamo l'immagine satellitare in movimento in quanto risulta molto interessante:

Qualche giorno fa parlavamo di un'accelerazione del getto atlantico che avrebbe avuto come conseguenza il rinforzo dell'alta pressione alle basse latitudini del Mediterraneo. Così è stato! Al momento i corpi nuvolosi corrono forsennatamente attorno ad una gigantesta trottola che accorpa dentro di se una grande mole di freddo che sta interessando l'estremo lembo più settentrionale del Continente.

Altrove prevale una mitezza estrema indotta dal connubio tra alta pressione sub-tropicale e correnti oceaniche molto miti. Queste situazioni sono in genere dure a morire nel periodo invernale, anche se al momento siamo ancora in autunno. Vedremo se la natura avrà la forza di sovvertire questo equilibrio che solitamente risulta molto tenace e duraturo.

La prma mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di giovedi 16 novembre (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

Nubi in aumento su quasi tutta l'Italia, specie al nord e al centro. Si tratterà di nubi nel complesso sterili, che al netto di qualche pioviggine, non dovrebbero determinare precipitazioni se non sull'alta Val d'Aosta.

Le temperature tenderanno un po' a calare dopo l'assurda giornata di ieri, ma faranno registrare sempre valori superiori alla media del periodo. Ecco il riscontro termico previsto per le ore 14 di oggi pomeriggio:

Ritroviamo punte di 24° sulla Sicilia orientale, 23° nel sud della Sardegna e 21° sulla Calabria Ionica. Valori in calo al nord stante la cessazione del Favonio.

Infine, questo è il soleggiamento atteso per domani, venerdi 17 novembre, sempre tra le 9 e le 16:

La veloce perturbazione si sposterà verso levante determinando qualche rovescio sul Friuli e piovaschi tra la Campania e la Calabria Tirrenica, ma cose di poco conto. Su tutte le altre regioni cielo in rasserenamento.

