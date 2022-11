Meteo: FORTE PERTURBAZIONE in arrivo!

Questa mattina vi mostriamo le immagini satellitari che riprendono il tempo a scala europea nelle ultime ore:

Si apre a compasso sull'Europa occidentale l'intensa perturbazione che tra questa sera e domani darà maltempo su gran parte d'Italia, la vedete stagliarsi sulla Spagna e sulla Francia, pronta ad invadere il nostro Paese.

Gli ultimi rovesci della vecchia perturbazione stanno ancora interessando le estreme regioni meridionali, ma si attenueranno col passare delle ore.

Il tempo inizierà a cambiare sulla Sardegna e al nord-ovest tra il pomeriggio e la serata di lunedì, ma vediamo la sommatoria delle precipitazioni attese oggi in Italia iniziando dal lasso temporale tra le 13 e le 18 di lunedì (in mattinata il tempo sarà abbastanza buono quasi ovunque, a parte qualche rovescio tra la Sicilia e la Calabria):

Ecco il peggioramento del tempo ad iniziare da ovest, dopo gli ultimi piovaschi tra la Sicilia e la Calabria, in via di attenuazione.

Queste invece sono le precipitazioni attese in Italia tra le 18 e le 24, sempre della giornata odierna, lunedi 21 novembre:

Arriveranno piogge e rovesci al nord-ovest (specie in Liguria) e sulla Sardegna, in estensione al medio e alto Tirreno. La neve farà la sua comparsa sulle Alpi sopra i 900-1000 metri e successivamente anche sull'Appennino settentrionale, ma lo vedremo in separata sede. Il resto d'Italia sarà ancora in attesa.

Queste infine sono le temperature attese in Italia attorno alle ore 14 di oggi, lunedi 21 novembre:

Punte di 20° nel sud della Sardegna, per il resto temperature ancora leggermente superiori alle medie, specie al centro e al meridione.

Diamo anche un cenno al tempo di domani, martedi 22 novembre: perturbato quasi ovunque con poche eccezioni, ma per tutti i dettagli vi rimandiamo agli articoli della mattinata!

