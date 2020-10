METEO: forte passaggio PERTURBATO sull'Italia a partire dal nord

SITUAZIONE: una intensa perturbazione di origine atlantica bussa alle porte della Penisola e ha già sfondato sul nord-ovest, dove sta provocando rovesci e nevicate sulle Alpi occidentali.



A complicare la situazione, la formazione di un minimo a ridosso della Valpadana, che esalterà la fenomenologia, favorendo anche accumuli di pioggia localmente superiori agli 80mm, ritardando peraltro anche il successivo miglioramento delle condizioni atmosferiche.



Ecco i fenomeni attesi sull'Italia nella mattinata odierna secondo il modello europeo, spiccano in verde e giallo le nevicate:

Nel pomeriggio la perturbazione traslerà lentamente verso levante, determinando fenomeni ancora intensi al nord, sulla Sardegna e sulla Toscana, molta neve sul settore alpino centrale dalle quote medie:

In serata la perturbazione coinvolgerà quasi tutte le regioni centrali, insisterà ancora al nord, a causa della formazione di un doppio minimo al suolo e colpirà anche la Campania, come si nota nella mappa qui sotto, intensi fenomeni sono attesi su Toscana, Lazio, nord-est e ancora neve copiosa sulle Alpi dalle quote medie:

EVOLUZIONE: martedì ritroveremo il fronte nelle prime ore tra regioni centrali e Triveneto, in movimento e localizzazione sul meridione, dove porterà rovesci e temporali sino a sera, isolandosi poi sulle regioni joniche, qui i fenomeni previsti nella mattinata di martedì dal modello europeo, si nota un certo sfaldamento del corpo nuvoloso all'altezza del medio Adriatico:

MIGLIORAMENTO: da mercoledì tempo in progressivo miglioramento ovunque, salvo residui fenomeni all'estremo sud nella prima parte della mattinata. Giovedì rinforzo dell'alta pressione su tutto il territorio e bel tempo sino ai primi giorni di novembre. Si riscontrerà una generale mitezza su coste, alture e zone pianeggianti prive di nebbia. Freddo umido invece atteso sotto la nebbia.



OGGI: attenzione ai fenomeni intensi previsti al nord e sull'alto e medio Tirreno, compresa la Sardegna, temporaleschi lungo le coste, copiose nevicate sulle Alpi dalle quote medie. Temperature in lieve calo al nord e nelle aree colpite dal maltempo, in temporaneo rialzo causa ostro e scirocco al sud.

