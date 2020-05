METEO: fino a domenica prove generali d'estate, salvo qualche temporale nelle Alpi

SITUAZIONE: l'anticiclone raggiunge oggi la sua massima intensità, regalando una giornata soleggiata e piuttosto calda sull'insieme del Paese, anche se non si avvertirà alcun vero disagio.

EVOLUZIONE: nel fine settimana l'anticiclone perderà forza e da ovest cominceranno ad inserirsi correnti leggermente più instabili, dapprima a ridosso delle Alpi, poi della Sardegna, foriere di un peggioramento più marcato del tempo, atteso nella giornata di lunedì, soprattutto al nord ma anche su buona parte del centro.

Qui la situazione prevista per domenica 10 maggio, dove si notano i primi rovesci organizzati coinvolgere l'ovest delle Alpi e avvicinarsi anche alla Sardegna:

PEGGIORAMENTO: l'anticiclone batterà in ulteriore ritirata nella giornata di lunedì 11 in concomitanza con l'ingresso da ovest di un vortice depressionario che colpirà in pieno il nord Italia e parzialmente anche le regioni centrali con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, come si evince dalla mappa qui sotto, scarsamente o per nulla coinvolto invece il meridione:

GIORNI SUCCESSIVI: continuerà il braccio di ferro tra l'anticiclone africano e le correnti instabili da sud ovest, che saranno ancora foriere di instabilità intermittente, soprattutto al nord, sulla Toscana e le zone interne del centro, qui una mappa prevista per martedì 12 maggio:

RITORNO di FIAMMA: dell'anticiclone possibile entro venerdì 15 ma si tratterebbe solo di una breve parentesi stabile, perché poi nei giorni successivi le correnti dovrebbero assumere ancora una curvatura instabile, favorendo situazioni temporalesche, seguite gli aggiornamenti!

