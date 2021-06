METEO: fine settimana ROVENTE sull'Italia con qualche FORTE TEMPORALE

Un blocco di nubi alte e sottili staccatosi dal nord Africa, sta giocando d'anticipo sulle regioni settentrionali e sull'alto Tirreno. Vediamo subito l'immagine satellitare in movimento per capire meglio cosa sta succedendo:

L'anticiclone africano sta rimontando sulla nostra Penisola, ma nello stesso tempo un corpo nuvoloso in quota sta "cavalcando" questa rimonta con cieli bianchi-lattiginosi sul nord-ovest, la Sardegna e l'alto Tirreno. Si tratta di nubi che non portano pioggia e che nelle prossime ore dovrebbero lasciare spazio ad un maggiore soleggiamento.

Il caldo sta montando sulla nostra Penisola e raggiungerà un massimo al centro, al sud e su parte del nord (segnatamente sull'Emilia Romagna) tra domenica 20 e lunedi 21 giugno, con 40° a portata di mano su alcune regioni.

La giornata odierna, sabato 19 giugno, vedrà una riduzione degli addensamenti medio-alti sul centro-nord. Ecco la mappa estrapolata fino alle ore 20 di oggi:

I temporali saranno limitati alla chiostra alpina più settentrionale, senza sconfinamenti in pianura. Velature o nubi alte transiteranno tra il settentrione, la Sardegna e l'alto Tirreno, attenuandosi nell'arco della giornata. Su tutte le altre regioni gran sole.

Farà molto caldo specie sulla Sardegna, dove nelle zone interne si potrebbero toccare i 40°, caldo in accentuazione anche sul resto della Penisola.

Questa invece è la tendenza del tempo per domenica 20 giugno:

Temporali sempre relegati alla chiostra alpina; qualcuno potrebbe sconfinare in serata sulle alte pianure del Piemonte. Sul resto del nord, la Sardegna e il medio-alto Tirreno nubi medio-alte in transito con qualche sgocciolio misto a sabbia in corrispondenza degli addensamenti più compatti. Sul resto d'Italia gran sole.

Caldo molto intenso specie al centro, con 40° a portata di mano tra l'Umbria, le pianure interne tosco-laziali e le zone interne delle Marche.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località