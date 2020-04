Meteo: finalmente OMBRELLI aperti quasi per tutti!

SITUAZIONE: alla fine qualcosa si è mosso sul serio. L'anticiclone si è spostato verso nord quanto è bastato, da est è stato ridimensionato l'afflusso di aria più fredda ma secca e cosi la depressione in sfondamento da ovest nel Mediterraneo è riuscita a piazzare un vasto corpo nuvoloso a ridosso dell'Italia, responsabile di precipitazioni diffuse, solo in qualche caso di intensità rilevante. Qui i fenomeni attesi per stamane sino alle ore 12:

La depressione sta attivando correnti sciroccali che veicolano particelle di sabbia in sospensione direttamente dal Sahara. L'influenza del fronte oggi sarà democratica ma i fenomeni più insistenti sono attesi sul nord-ovest e i versanti tirrenici, sporadici o assenti i fenomeni sull'estremo nord-est e su alcune aree isolane o del basso Tirreno. Qui la distribuzione delle piogge prevista per il pomeriggio-sera odierno:





EVOLUZIONE: martedì la depressione si limiterà a coinvolgere le regioni centrali e meridionali, liberando già il settentrione, che sperimenterà schiarite sempre più ampie a partire dai versanti adriatici. Qui la distribuzione dei fenomeni prevista per martedì:

EVOLUZIONE SUCCESSIVA: anche per mercoledì sono attesi fenomeni su Lazio, Abruzzo e meridione, anche a sfondo temporalesco, specie nelle ore centrali del giorno, mentre al nord e sul resto del centro il tempo si manterrà asciutto con prevalenza di schiarite, come si nota dalla mappa qui sotto.

Giovedì la fenomenologia si localizzerà sul meridione, dove anche per venerdì ci attendiamo residui rovesci a carattere sparso. Diciamo che è un primo passo contro la siccità, ma per risolvere il problema attendiamo fiduciosi le piogge di maggio.



FINE SETTIMANA: da notare il passaggio di un cavo d'onda instabile sul settentrione, soprattutto nella giornata di domenica con occasione per qualche rovescio o temporale pomeridiano. Altrove invece dovrebbe prevalere il bel tempo.



FINE APRILE: il mese dovrebbe terminare con un nuovo peggioramento a cavallo con il Primo Maggio, ma la situazione è ancora ben lungi dall'essere definita.



OGGI: su gran parte d'Italia molte nubi con precipitazioni sparse, più frequenti al nord-ovest, al centro e sul meridione, intermittenti sulle isole e sporadiche sul nord-est. Fenomeni di debole o moderata intensità, salvo in caso di temporale. Temperature in calo nei valori massimi, venti moderati, localmente forti dai quadranti nord-orientali al nord e al centro, di Scirocco al sud. In serata qualche nevicata su ovest Alpi sin sotto i 1700m. Sempre in serata esaurimento dei fenomeni sul Triveneto.

