Meteo: feste di NATALE con la NEVE per milioni di italiani, tempesta sull'Europa

FESTE di NATALE con la neve su molte regioni, con fiocchi sotto l'albero. E' il sogno di milioni di bambini ma anche di ciò che di bambino è rimasto in noi. Non nevicherà ovunque ovviamente ma le zone appenniniche emiliane e del centro Italia vedranno fiocchi a bassa quota tra Natale e Santo Stefano e poi al nord arriverà una nevicata sino in pianura che, specie nella notte tra domenica e lunedì, risulterà estesa dal Piemonte sino al Friuli. Inoltre una tempesta colpirà gran parte dell'Europa centro occidentale con minimo pressorio a 970hpa e venti molto forti.



SITUAZIONE: un flusso di correnti umide ed instabili da sud ovest sta determinando precipitazioni su Liguria e Lombardia, in spostamento verso il nord-est, tempo instabile anche lungo le regioni centrali tirreniche, maggiormente protette le rimanenti regioni.



EVOLUZIONE: per Natale è previsto l'arrivo di aria fredda dal centro Europa con approfondimento di un minimo pressorio sulle regioni centrali e conseguente maltempo sulle regioni centrali tirreniche e nord-est ed Emilia-Romagna, poi anche basse Tirreno, con neve a quote progressivamente più basse nel corso della giornata al nord-est, specie sul settore emiliano e nei fondovalle alpini, dove si arriverà a 300m entro sera. Qui la previsione per il giorno di Natale secondo il modello europeo:

SANTO STEFANO: la depressione si muoverà abbastanza rapidamente verso il meridione, portando comunque ancora maltempo e neve in collina sul medio Adriatico nella mattinata, e poi localizzandosi al sud con piogge, temporali e limite della neve sino a 500-600m, ci sarà vento su tutto il centro e il sud, al nord il ritorno del sereno porterà con sè gelate diffuse nella notte su domenica. Qui la previsione per la mattinata di Santo Stefano secondo il modello europeo:





EVOLUZIONE SUCCESSIVA: domenica 27 ancora un po' di maltempo all'estremo sud e il medio Adriatico, contemporaneo aumento della nuvolosità al nord con arrivo della neve entro sera su Appennino ligure, Lombardia, in rapida estensione a gran parte del settentrione, al Piacentino e forse al Parmense, solo pioggia o tempo asciutto sul resto dell'Emilia-Romagna. Temperature in ulteriore generale diminuzione. Qui una mappa prevista per la notte su domenica e la successiva relativa a domenica sera con le prime nevicate al nord e sull'alta Toscana (seguirà articolo nel dettaglio):

OGGI da notare:

-le piogge fastidiose tra Liguria di Levante e Lombardia, in movimento verso il nord-est, la nuvolaglia con qualche piovasco lungo il Tirreno, il clima mite decisamente fuori stagione esteso a tutto il Paese.

