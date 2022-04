METEO: festa della Liberazione stabile ma occhio ai TEMPORALI pomeridiani su alcune regioni

La settimana sembra essere partita con condizioni di stabilità su tutta Italia, come si evince anche dalle immagini del satellite, escludendo nubi basse che vanno ad interessare al momento la fascia tirrenica. Tuttavia dobbiamo far presente il flusso instabile atlantico non si è ancora esaurito e sarà responsabile, nelle prossime ore, di nuovi acquazzoni e temporali.

L'instabilità tornerà a farsi viva proprio nelle ore più calde della giornata, come spesso avviene tra i mesi primaverili ed estivi. La calura diurna servirà ad accentuare i contrasti termici tra basse e alte quote, inasprendo i moti instabili e favorendo l'accrescimento di nubi a sviluppo verticale. Questo processo avverrà con più facilità al nord Italia tra pomeriggio e sera.

Ci aspettiamo acquazzoni e temporali sparsi su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia, Trentino alto Adige, alto Veneto e zone interne della Liguria. I temporali potranno coinvolgere sia le aree montuose che quelle pianeggianti, specie su torinese, vercellese, novarese, cuneese, milanese. Trattandosi di temporali, sarà piuttosto probabile imbattersi in improvvise raffiche di vento e locali grandinate.

Isolati addensamenti pomeridiani potranno svilupparsi lungo la fascia appenninica anche al centro e al sud, ma senza particolari conseguenze. Qualche piovasco o temporale rapido sui monti è da metter in conto, mentre su pianure e coste il rischio è molto basso.

Il clima sarà gradevole specie al sud, dove ci aspettiamo massime fino a 24-26°C.