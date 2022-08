METEO: Ferragosto con diverse incertezze, altra perturbazione intensa in settimana

Al momento è un Ferragosto decisamente stabile da nord a sud, con ampi spazi soleggiati e temperature tutto sommato in linea con le medie del periodo. Tuttavia non tutta la penisola godrà di cieli sereni e bel tempo per tutta la giornata!

Come già vi accennavamo nei giorni scorsi dovremo fare i conti con un Ferragosto a tratti instabile in quanto a breve irromperanno infiltrazioni fresche e instabili da ovest (dall'Atlantico) che inevitabilmente andranno a generare acquazzoni e temporali sparsi.

La fenomenologia di maggior rilievo arriverà durante il pomeriggio specie su Toscana, Lazio settentrionale, Umbria, Marche, Appennino abruzzese, Romagna, Piemonte, Lombardia. Entro sera qualche temporale coinvolgerà anche il Triveneto.

Non escludiamo qualche acquazzone isolato anche in Sardegna e Liguria, specie nei settori interni al pomeriggio.

Andrà meglio al sud e Sicilia, dove l'anticiclone regalerà un Ferragosto completamente stabile e soleggiato. Queste le temperature massime previste oggi:

Discorso diverso a metà settimana, dove irromperà una perturbazione nettamente più organizzata che coinvolgerà gran parte del nord e del centro a suon di piogge e temporali, come accennato ieri.