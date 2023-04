Meteo: fase variabile poi ASSALTO PERTURBATO nella giornata di giovedì

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento, per vedere il tempo in Europa nelle ultime ore:

La fase fredda si è conclusa sull'Italia, spostata ormai sulla Grecia. Da noi riprende temporaneamente a scorrere il flusso occidentale che al momento lambisce il settentrione con nubi in genere poco consistenti. Da ovest sta arrivando però una perturbazione abbastanza intensa che nella giornata di giovedi interesserà il nord e il centro con molti rovesci e temporali.

Andiamo però con ordine. La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di martedi 11 aprile ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Nubi basse in Liguria con al massimo qualche pioviggine. Nubi intense anche sulle Alpi e velature spesse sulle pianure. Velature leggere con molto sole sulla Sardegna e al centro, mentre al sud soleggiamento pieno.

Queste sono le temperature attese in Italia alle ore 16 di oggi, martedì 11 aprile:

Valori nel complesso miti. Punte di 24° sulla Sardegna meridionale e 22° sulla Valpadana orientale.

Infine, questo è il soleggiamento atteso per domani, mercoledi 12 aprile, sempre tra le 8 e le 16:

Nubi irregolari al nord, specie sul settore occidentale, dove in serata arriverà qualche pioggia. Nubi basse anche tra Campania e Calabria Tirrenica, per il resto tempo soleggiato e con temperature in ulteriore aumento.

