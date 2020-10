METEO: fase variabile, da metà settimana temporaneo miglioramento

SITUAZIONE: correnti occidentali trasportano ancora masse in parte umide sulle nostre regioni, coinvolgendo principalmente la fascia tirrenica e il nord-est, dove ancora per stamane sono previsti locali rovesci, anche se la perturbazione transitata ieri sera si trova ormai sui Balcani. Qui i fenomeni attesi per la mattinata odierna dal modello europeo:

EVOLUZIONE: martedì aria fresca raggiungerà il meridione attivando qualche focolaio temporalesco soprattutto a ridosso della Puglia e della Sicilia, come evidenzia il modello europeo:

MERCOLEDI: un nuovo fronte raggiungerà la Penisola da WNW ma la contemporanea rimonta dell'alta pressione ne limiterà gli effetti all'alta Toscana, l'estremo nord-est e in un secondo tempo al centro e al sud, nevicate sono attese comunque sui settori alpini di confine. Qui le precipitazioni attese per le prime ore di mercoledì dal modello europeo, in successivo trasferimento verso sud:

EVOLUZIONE: giovedì 8 e venerdì 9 alta pressione e bel tempo ovunque con temperature in aumento. Sabato 10 un po' di nuvolaglia al nord ma in un contesto generalmente asciutto, sarà però l'annuncio dell'inserimento di un vortice ciclonico che, nella giornata di domenica, porterà maltempo dal pomeriggio su tutto il settentrione e la Toscana. Segui i nostri aggiornamenti!



OGGI: al nord nuvolosità irregolare, in attenuazione ad ovest, ancora attiva sul nord-est con brevi rovesci possibili; al centro un po' di nuvolaglia sul Tirreno con locali rovesci, schiarite sul medio Adriatico, bel tempo al sud. Clima fresco al nord e al centro, ancora molto mite al sud. Un po' di Libeccio sull'alto e medio Tirreno.

