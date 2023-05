Meteo: fase più STABILE, ma avrà vita molto BREVE!

Questa mattina vi mostriamo l'immagine in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

Sull'Italia si è stabilita una blanda zona di alta pressione che ha deviato l'instabilità dei giorni scorsi verso la Penisola Ellenica. Da noi il cielo si presenta sereno a parte nubi locali senza conseguenze. Fino alla giornata di sabato la situazione non cambierà nella sostanza, mentre domenica parte delle regioni settentrionali potrebbe essere interessata da temporali a causa del transito della coda di una perturbazione.

La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di venerdi 5 maggio ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Soleggiato e stabile quasi ovunque. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale sulle Alpi occidentali e l'Appennino Ligure orientale, in attenuazione in serata.

Temperature in aumento su tutta la nostra Penisola. Ecco i valori previsti alle ore 16 di oggi - si consiglia di ingrandire l'immagine:

Punte di 26° in Sardegna, 25° sulla Pianura Padana e 24° sulla bassa Lucania.

Infine, questo è il soleggiamento atteso in Italia per la giornata di domani, sabato 6 maggio, sempre tra le 9 e le 16:

Ancora soleggiato quasi ovunque con temperature in ulteriore aumento. Qualche temporale nel pomeriggio sulle Alpi e sull'Appennino settentrionale, in attenuazione in serata. Venti deboli.

