Meteo: fase di VARIABILITA', in attesa di un probabile ritorno dell'INVERNO

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che ci fa vedere il tempo delle ultime ore a scala europea:

Come anticipato, la nostra Penisola si trova inserita in un corridoio di correnti non particolarmente fredde provenienti da nord-ovest che determinano generali condizioni di variabilità senza particolari fenomeni. Questa situazione andrà avanti per buona parte di questa settimana, in attesa di un incrudimento del tempo che potrebbe verificarsi all'inizio della settimana prossima, con un brusco ritorno dell'inverno sull'Italia.

Andiamo però con ordine. La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di martedi 31 gennaio ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Addensamenti su Sicilia e Sardegna con qualche piovasco. Su tutte le altre regioni tempo stabile con soleggiamento ottimo o discreto.

Questo è il quadro delle temperature previste in Italia alle ore 14 di oggi, martedi 31 gennaio:

Valori abbastanza in linea con le medie del periodo. Freddo nelle aree interne del centro-sud ed un po' freddo al nord con valori spesso sotto i 10°. Più mite sulle Isole con punte di 13-14°.

Per la giornata di domani, mercoledi 1 febbraio, si prevede un aumento della nuvolosità specie sulla Liguria e al centro-sud, ma con fenomeni molto scarsi, per il resto situazione invariata, temperature nella norma.

