Meteo: Europa spaccata in due: INVERNO a nord, PRIMAVERA a sud e poi? Tutte le ULTIMISSIME!

Abbiamo già lungamento parlato del fallimento dell'azione del vortice polare sull'Europa mediterranea, costretto a deviare le sue lingue gelide verso l'ovest del Continente in pieno Atlantico, coinvolgendo con freddo e neve solo Scandinavia, Olanda, Danimarca e Regno Unito. Del resto la mappa delle temperature a 1500m prevista per martedì 7 marzo, che vi mostriamo qui sopra, parla chiaro, il Continente sarà termicamente diviso in due.



L'aria fredda alle alte latitudini che si muoverà verso l'Atlantico, metterà in moto parallelamente alle basse latitudini una massa d'aria decisamente più mite ma spesso umida, in un contesto di spiccata variabilità in tipico stile primaverile, con correnti da ovest che lasceranno ancora una volta all'asciutto gran parte del nord, mentre piogge e rovesci, pur non particolamente abbondanti, coinvolgeranno soprattutto il versante tirrenico e solo marginalmente, di tanto in tanto, potranno coinvolgere anche le zone alpine più settentrionali e di confine e l'estremo nord-est.

Qui ad esempio la sommatoria dei fenomeni prevista per lunedì 6 marzo secondo il modello americano, limite della neve sulle Alpi stimata a 1200m:

Martedì 7 ancora piovaschi sul Tirreno, ma più isolati, asciutto altrove, mercoledì 8 marzo passaggio piovoso più esteso lungo gran parte del Tirreno, neve oltre i 1700m sulle vallate alpine di confine valdostane e piemontesi, ancora asciutto sulle restanti zone, come vedete dalla mappa qui sotto, che fotografa la situazione tra le 14 e le 17:

Giovedì 9 ancora qualche fenomeno sui settori alpini di confine valdostani, piovaschi sul Tirreno ma sporadici, mentre venerdì 10 dovrebbe intervenire l'ultimo passaggio piovoso di questa mini-serie con piogge che si muoveranno essenzialmente al centro-sud, come vedete anche da questa mappa:

Dietro a questo fronte dovrebbe inserirsi aria finalmente ma solo temporaneamente un po' più fredda, seguita da una rimonta dell'anticiclone subtropicale: saremo a domenica 12 marzo con sole assicurato per tutti e temperature in nuovo aumento sino a martedì 14 marzo.

La SORPRESA però potrebbe arrivare subito dopo, confermando le BUONE NOTIZIE di cui parlavamo negli articoli di stamane: mercoledì 15 marzo una saccatura potrebbe finalmente affondare nel Mediterraneo portando piogge e nevicate in quota, questa volta anche al nord. Eccola:

Sarà davvero così? Una previsione a oltre 10 giorni necessita naturalmente di moltissime conferme, ma intanto ci teniamo strette queste prospettive che, per come stanno andando le cose, sono quantomai preziose.