Meteo: estremo sud alle prese con l'instabilità, ma sta arrivando l'ANTICICLONE

COMMENTO: l'attenzione di tutti è rivolta altrove ma il tempo atmosferico condiziona comunque la nostra vita, sia direttamente che indirettamente, e in questa fase anche psicologicamente. La pioggia farebbe bene all'agricoltura, faciliterebbe oltretutto la permanenza delle persone negli ambienti domestici, cosa che NON sta avvenendo con il sole, perché la LUCE produce ottimismo, voglia di muoversi, fa credere che in fondo non corriamo nessun pericolo se usciamo di casa. Un errore che potremmo pagare a caro prezzo.



SITUAZIONE: una perturbazione è attualmente presente sul Mar Jonio e condiziona le isole di Pantelleria, Malta e le Pelagie. Questa la situazione al Porto Grande della Valletta, dove piove a dirotto:

L'influenza sul nostro meridione per la verità è modesta, come testimonia la situazione sull'Etna, dove l'unica nube presente è quella piroclastica prodotta dalla modesta attività vulcanica in atto:

Un po' di instabilità però non mancherà nel corso del pomeriggio sulle zone interne si Sicilia, Calabria, Lucania, Campania e Puglia. La cosa si rinnoverà anche nei prossimi giorni a causa della persistenza di una blanda circolazione depressionaria presente ancora sullo Jonio che veicolerà aria fresca da nord-est proprio sul meridione, foriera di instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica, come si vede in questa mappa barica prevista per lunedì 6 aprile:

Per il resto sarà l'anticiclone a dominare in lungo e in largo sulla Penisola, favorendo condizioni di bel tempo assolato, caratterizzato da un rialzo termico che porterà le temperature a toccare punte di 20-21°C.



EVOLUZIONE: il bel tempo dovrebbe accompagnarci sino a sabato 11 aprile, mentre tra Pasqua e Pasquetta una lingua di aria fredda potrebbe distendersi dal nord del Continente verso l'Europa centrale e parte di quella mediterranea, favorendo potenzialmente un peggioramento sulle nostre regioni settentrionali e la Toscana, un'ipotesi ancora tutta da confermare e dettagliare meglio. Qui un paio di mappe che disegnano il guasto moderato ipotizzato per i giorni di Pasqua:

OGGI: al nord e al centro bel tempo, al sud invece ancora annuvolamenti irregolari e soprattutto sulle regioni joniche e su Pelagie e Pantelleria possibili rovesci, tendenza a schiarite sullo Jonio dal pomeriggio a partire da ovest, ma ancora rischio di brevi acquazzoni sulle zone interne ed appenniniche peninsulari del sud. Temperature in aumento al nord e al centro di qualche grado, specie nei valori massimi.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località





-------------------------------------------------------------------