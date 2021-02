Meteo estremo: dal grande freddo al super anticiclone e ritorno (passando per un po' di pioggia)

SITUAZIONE: mentre gli Stati Uniti continuano a sperimentare ondate di gelo e neve su gran parte del territorio, l'Italia sta per uscire rapidamente dall'ondata di freddo che l'ha interessata negli ultimi giorni. A veicolare verso il nostro Paese aria più mite ma umida ed instabile, ci penseranno le correnti da ovest, che già stamane stanno abbracciando il nord con i loro parziali addensamenti ed anche qualche piovasco sul levante ligure.

EVOLUZIONE: la corrente occidentale si affermerà rapidamente su tutta Italia spazzando via il freddo residuo ma ospenando anche il nord e, in parte il Tirreno, al passaggio di una perturbazione previsto tra giovedì sera e venerdì, che determinerà alcune precipitazioni, essenzialmente al nord, anche nevose oltre gli 800-1000m, come vediamo nella mappa qui sotto:

FINE SETTIMANA: eccezion fatta per qualche piovasco nella mattinata di sabato lungo il Tirreno, sarà l'anticiclone ad imporsi progressivamente sul territorio da domenica 21 a venerdì 26 febbraio, come risulta evidente dalla mappa seguente, prevista per mercoledi 24 febbraio:

PROSSIMA SETTIMANA: bel tempo sino a venerdì 26 febbraio, qualche nebbia notturna e mattutina sulle pianure ma anche lungo le coste (nebbia di mare calda di fine stagione) e pomeriggi decisamente miti con punte di 19-20°C sulle Isole Maggiori, qui le massime previste per mercoledi 24 febbraio:

RITORNO del FREDDO: sembra possibile uno spostamento dei massimi pressori verso il Regno Unito sul finire della settimana (27-28 febbraio) e l'inserimento da nord o da nord-est di una massa d'aria decisamente più fredda; addirittura il modello americano nella sua corsa ufficiale stamane prevede un afflusso gelido molto simile a quello che ci ha appena interessato, qui le temperature a 1500m:

Certamente sarà difficile tornare a quegli estremi ma la media degli scenari segnala comunque un'irruzione fredda con conseguente fase instabile sull'Italia proprio tra fine mese e i primi giorni di marzo, guardate:

E a livello termico? Sembra possibile che l'Italia ad inizio marzo venga raggiunta da temperature inferiori allo zero di qualche grado a 1500m, come mostra la carta qui sotto relativa alle probabilità che ciò avvenga, ma difficilmente si andrà sotto i -5°C:

SEGUITE comunque tutti gli aggiornamenti!



Da notare oggi:

-l'aumento delle temperature massime previsto su tutto il territorio

-l'arrivo di qualche piovasco tra est Liguria ed alta Toscana

