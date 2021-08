METEO: estate MESSA alle CORDE da nuovi TEMPORALI

Sta entrando in queste ore sul nord-est il fronte freddo che si renderà protagonista sull'Italia nelle prossime 36-48 ore. Lo vediamo nell'immagine satellitare che ritrae l'Italia questa mattina:

Le altre regioni sono ancora in attesa anche se qualche addensamento non manca specie lungo il Tirreno e sulle Isole.

Il fronte freddo si estenderà a gran parte della Penisola e sarà seguito da aria molto fresca che darà una sonora bastonata all'estate italica ad iniziare dal centro-nord.

Iniziamo con la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 20 di questa sera, venerdi 27 agosto:

I rovesci ed i temporali già in atto sul nord-est si estenderanno a gran parte del centro, specie le aree interne e il versante adriatico. Qualche temporale sarà possibile in mattinata anche sulla Liguria orientale, per il resto fenomeni scarsi o assenti.

Dal punto di vista termico, sarà una giornata gradevole con un po' di caldo solo sulle estreme regioni meridionali. Ecco i valori previsti alle ore 15 di oggi, venerdi 27 agosto:

Al nord e al centro valori ovunque sotto i 30°. Un po' di caldo sulle estreme regioni meridionali con punte di 34° sulla Sicilia meridionale e 32° nel Salento.

Nel fine settimana è atteso un ulteriore calo termico a fronte di una generale instabilità che andremo ad analizzare in separata sede.

Previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI