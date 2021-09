METEO: entra aria fresca e instabile e sarà responsabile di temporali, ecco dove!

SITUAZIONE: la coda di un fronte freddo in transito sul centro Europa ha interessato la regione alpina e prealpina ed ora si trova a ridosso dell'Adige e dell'alto Cadore; nel pomeriggio raggiungerà l'estremo nord-est. Al suo seguito entro sera affluirà aria più fresca da quadranti nord-occidentali che potrebbe favorire dapprima temporali su coste venete e parte dell'Emilia-Romagna, giovedì su alcune zone del centro e del sud, come vediamo dalla sequenza del rischio precipitazioni riferita a oggi e domani:

Tale instabilità si rinnoverà anche venerdì sulle medesime zone, segnatamente: basso Lazio, Campania interna, Lucania, Calabria ed est Sicilia, tempo in miglioramento altrove con prevalenza di tempo buono e clima gradevole.



FINE SETTIMANA: per sabato 2 ottobre ecco avanzare un impulso temporalesco sulle regioni centrali e meridionali del versante tirrenico, isole maggiori comprese con piogge e temporali, localmente intensi a ridosso della fascia costiera, qui la mappa che segnala questo peggioramento:

Domenica 3 ottobre ecco la parte avanzata del vasto corpo nuvoloso che lunedì 4 attraverserà gran parte del Paese, le piogge si manifesteranno soprattutto a causa dell'accumulo di aria umida a ridosso dei rilievi del nord (effetto stau) e per effetto del calo pressorio indotto dalla spinta della saccatura da ovest (rovesci sul Tirreno a macchia di leopardo), temporaneo sottovento invece per la Valpadana meridionale con tempo generalmente asciutto:

PROSSIMA SETTIMANA: peggioramento complesso ad iniziare da lunedì 4 al nord e sul Tirreno, in estensione e successivo trasferimento sul resto del Paese con fenomeni anche molto intensi. Seguite tutti i nostri aggiornamenti!



OGGI: nuvolaglia irregolare al nord ma con fenomeni quasi tutti confinati su centro-est Alpi, alto Veneto, alto Friuli, verso sera in sfondamento su pianura friulana e veneta orientale, poi relative zone costiere, Emilia orientale e Romagna; al centro e al sud qualche spunto temporalesco a carattere isolato, per il resto tempo buono. Temperature senza grandi variazioni, salvo un certo calo sul nord-est.

