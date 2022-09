Meteo: ecco i TEMPORALI, ma per ora il CALDO non molla

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare che ritrae il tempo delle ultime ore a scala europea:

La macchia rossa e tondeggiante che vedete sul centro Italia è una grossa cella temporalesca che ha dato luogo a rovesci di pioggia e grandine al suo passaggio. La perturbazione che ieri era sulla Francia, oggi interessa in pieno la nostra Penisola e come era nelle attese i fenomeni più forti agiscono sulle regioni centrali.

Dal nord Europa intanto sta prendendo le mosse un attivo fronte freddo che sarà sull'Italia centro-settentrionale nella mattinata di sabato, introducendo poi un marcato calo delle temperature.

Andiamo con ordine. Questo è il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di giovedi 15 settembre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Soleggiamento compromesso soprattutto al centro dove agiranno anche dei temporali. Soleggiamento invece migliore sul resto della Penisola.

Dal punto di vista termico, i temporali non riusciranno ancora a scalfire il caldo presente in Italia, se non in zone ristrette e per brevi periodi. Ecco i valori attesi sul nostro Paese alle ore 16 della giornata odierna:

Punte di 35° in Sicilia, 33° su Abruzzo, Sardegna e Calabria ionica, 32° sulla bassa Lucania e 30-31° ancora possibili in Valpadana.

Infine, questo è il soleggiamento atteso per domani, venerdi 16 settembre, sempre tra le 9 e le 16:

La perturbazione si trasferirà al meridione dove il soleggiamento sarà compromesso ed avremo anche dei temporali. Soleggiamento invece migliore sul resto d'Italia a parte il nord-est che sarà soggetto a qualche colpo di tuono.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località