METEO: dopo l'instabilità, pronti per un altro anticiclone da INCUBO!?!

Ci attendono alcune notti e risvegli molto freschi, specie al nord e nelle zone interne del centro, con valori minimi che nei fondovalle alpini ed appenninici scenderanno facilmente anche sotto i 10°C o anche localmente sotto i 5°C, ma sarà solo un breve episodio, perchè l'anticiclone ha in serbo una CALDA sorpresa per tutto lo Stivale.



Nei valori massimi già da lunedì 25 al nord tornerà a fare piuttosto caldo e da martedì 26 le temperature risaliranno anche altrove. L'anticiclone darà una dimostrazione di forza da mercoledì 27 in poi, come vediamo dalla mappa seguente :

Mostruosa l'anomalia che si andrà riscontrando a livello pressorio a 5500m tra mercoledì 27 e venerdì 29 settembre come dimostra questa mappa che la mette in evidenza con una scala di colori, ma anche termicamente torneremo a far segnare valori nettamente sopra la media, segnatamente nelle massime diurne, mentre la serenità del cielo ci consegnerà comunque notti fresche:

E per quanto si andrà avanti così? Tutti i modelli sono concordi nell'evidenziare che sino ai primi di ottobre non ci sarà scampo per chi aspetta altra pioggia, perchè gli unici disturbi potranno intervenire lungo le Alpi e sul versante adriatico, mentre sarà ben difficile che una saccatura come quella attuale riesca a sfondare nuovamente nell'area mediterranea; ecco una mappa che evidenzia il parziale e modesto indebolimento dell'alta pressione previsto per martedi 3 ottobre:

ATTENZIONE però: nelle prossime 48 ore al sud e su parte del centro saranno ancora possibili molti rovesci e temporali, solo da martedì 26 su queste zone il vortice responsabile del maltempo andrà progressivamente perdendo importanza.