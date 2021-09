METEO: dopo i tornado ancora occasioni per ROVESCI ma...

SITUAZIONE: dopo la severa attività temporalesca di ieri, che ha favorito la formazione di tornado su diverse zone della Valpadana, il tempo resta governato da una circolazione d'aria fresca ed instabile che impegna le regioni settentrionali e parte del centro, mentre risulta ai margini il meridione, qui la mappa barica che descrive la situazione attuale:

Come vedete però la saccatura sembra evolversi in un minimo chiuso in sprofondamento sull'Iberia, ciò andrà a determinare già da martedì un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con la sola Sardegna coinvolta da qualche rovescio:

Nel contempo aria fresca visiterà l'est europeo ma senza coinvolgere direttamente il Mediterraneo centrale. Così da mercoledì 22 a venerdì 24 il tempo risulterà buono; nel fine settimana però da ovest si farà strada un cavo d'onda depressionario, responsabile di un passaggio di rovesci o temporali al nord e al centro, così come evidenzia la mappa seguente prevista per le ore centrali di sabato 25 settembre:

EVOLUZIONE SUCCESSIVA: da lunedì 27 alla fine del mese il modello americano non evidenzia altri passaggi piovosi rilevante; anzi prevede una sostanziale tenuta dell'alta pressione con tempo buono, più dubbioso l'europeo, che vede le saccature atlantiche incalzare nuovamente da ovest; vi invitiamo pertanto ad aggiornarvi.



OGGI: su Alpi, Prealpi, regioni di nord-est, Emilia-Romagna e zone interne del centro nuvolosità irregolare con brevi rovesci o locali temporali pomeridiani, al nord-ovest tempo migliore con solo un po' di nubi sparse senza conseguenze. Al sud bel tempo, salvo modesti passaggi nuvolosi. Temperature in generale calo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (pioggia/neve)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE

--------------------------------------------------------------------