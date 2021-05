METEO: domenica salva ma il maltempo si avvicina al nord, rovesci in Sardegna, caldo altrove

SITUAZIONE: un flusso di correnti sud occidentali calde precede l'inserimento di un fronte afro-mediterraneo sui cieli del settentrione. Questo sta determinando un notevole rialzo delle temperature al centro e al sud, ma anche i primi episodi di instabilità atmosferica sulla Sardegna.



Nel corso della giornata al nord sarà presente qualche rovescio lungo le Alpi, ma il tempo per il resto rimarrà discreto, passaggi nuvolosi modesti al centro, ancora qualche piovasco in Sardegna, per il resto tempo buono e caldo.



In serata invece rapido incremento delle nubi al nord-ovest con piogge e rovesci, coinvolta anche la Toscana, come mostra questa mappa del nostro modello:

Nella giornata di lunedì incredibile gradiente termico tra nord e resto del Paese, come si vede da questa mappa al suolo, notate le temperature previste complice il richiamo di aria decisamente calda:

Anche in quota a 1500m si nota la presenza di questa massa d'aria calda di matrice nord africana:

Con una situazione del genere naturalmente il nord e l'alta Toscana vedranno un marcato maltempo con piogge e temporali anche intensi in movimento da Liguria e Lombardia verso levante:

EVOLUZIONE: martedì ultime piogge sul Triveneto, anche copiose tra la notte e il mattino tra Cadore e Prealpi Carniche e Giulie. Per il resto tempo in miglioramento e cessazione dell'afflusso caldo al centro e al sud. Mercoledì, giovedì e venerdì qualche modesto disturbo al nord con locali rovesci pomeridiani, per il resto bel tempo.



LUNGO TERMINE: nell'ultimo fine settimana di maggio possibile ritorno dei temporali al nord con discesa verso il medio Adriatico ma da confermare. Seguite gli aggiornamenti!

