Meteo: domenica modesta flessione termica, cosa succederà la prossima settimana?

SITUAZIONE: l'alta pressione si indebolisce e ci lascia in eredità cieli un po' meno puliti; lo testimoniano gli annuvolamenti irregolari che si segnalano qua e là tra nord-ovest e regioni tirreniche ma anche l'imminente rientro di correnti da est che domenica coinvolgerà soprattutto il nord e la fascia adriatiche e che sarà foriero di una moderata flessione delle temperature.



Questa è intanto la situazione attuale (LIVE!) vista dal satellite:



Qui i valori attesi in quota a 1500m per domenica; come si può notare quelli più bassi resteranno confinati sui Balcani ma l'isoterma di zero gradi riuscirà comunque a spingersi sin sul catino padano:

Valori del genere in quota, rapportati al suolo ci fanno pensare ad una flessione delle temperature massime di domenica nell'ordine di 5-6°C al nord e in Adriatico, 2-3°C sul Tirreno; dunque si passerà da 20 a 13°C mediamente al nord e in Adriatico da 20 a 17°C altrove.

EVOLUZIONE: lunedì 1° marzo ancora clima relativamente fresco, poi cessazione del flusso orientale e ripristino di condizioni anticicloniche su tutto il Paese in un contesto sempre relativamente mite con tempo soleggiato.



CAMBIAMENTO: pur ridimensionato dalle emissioni di stamane, il cambiamento previsto tra venerdì 5 e lunedì 8 marzo viene confermato; in pratica l'anticiclone sposterebbe i suoi massimi verso il Regno Unito, consentendo all'aria fredda di origine artica di scendere verso le nostre latitudini, di instabilizzare il tempo e di determinare un deciso calo delle temperature, specie al nord.

Qui trovate la media barica degli scenari, dalla quale si evince un certo peggioramento delle condizioni al nord dovute alla discesa dell'aria fredda a ridosso delle Alpi:

Ci sono anche scenari che evidenziano un maltempo più severo, addirittura nevoso al nord a causa di un ben più marcato afflusso freddo, ma restano minoritarie, eccone comunque uno:

E cosa ci dicono le mappe relative alla probabilità che la temperatura a 1500m si porti sotto lo zero in quel periodo? Fanno intendere come la cosa sia possibile, segnatamente al nord (mappa prevista per l'alba di lunedì 8 marzo):

E riguardo al RISCHIO NEVE sulle Alpi la probabilità pare elevata (pur con accumuli modesti) ma non viene esclusa nemmeno sul catino padano, pur con una percentuale decisamente bassa, e lungo la dorsale appenninica del centro:

La percentuale che una depressione significativa (sotto i 1000hPa) possa scavarsi sul settentrione stamane è contemplata peraltro solo al 20%:

Seguite naturalmente gli aggiornamenti per sapere quanto potrà incidere davvero l'aria fredda nell'area mediterranea.



OGGI da notare:

-la nuvolaglia prevalentemente bassa, spesso saldata a banchi di nebbia, ancora presente lungo il Tirreno

-le temperature massime sempre decisamente primaverili, pur leggermente più basse rispetto a venerdì.

-il rinforzo dei venti da est entro la serata a partire dal versante adriatico.

--------------------------------------------------------------------