METEO: DEPRESSIONE nel Mediterraneo con PIOGGE e ROVESCI - vediamo le aree coinvolte

Questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar per vedere dove sta piovendo in questo momento in Italia:

Si notano precipitazioni sull'Emilia Romagna, con qualche nevicata sopra i 700-800 metri. Rovesci anche nei pressi della Sardegna e sulla Sicilia orientale, mentre una schiera di temporali sta per abbordare la Sicilia occidentale. La nuova perturbazione sta sparpagliando le piogge in mille rivoli, ma sarà comunque più attiva sulle Isole e al meridione nei prossimi due giorni.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata odierna, martedi 29 novembre:

Rovesci anche intensi su Sardegna, Sicilia e sud Calabria. Piovaschi sul versante adriatico e sull'Emilia Romagna con qualche fiocco di neve sopra i 700-800 metri su quest'ultima regione. Sul resto del nord cielo coperto con piogge deboli alternate a lunghi momenti asciutti.

Queste sono le temperature attese in Italia alle ore 14 di oggi, martedi 29 novembre:

Freddo al nord e nelle aree interne del centro con valori ad una cifra anche in pieno giorno. Più miti i valori altrove, ma in calo rispetto alla giornata di ieri.

Infine, queste sono le piogge previste per domani, mercoledi 30 novembre:

Rovesci anche intensi su Sardegna orientale, Sicilia settentrionale, Calabria, Lucania e sud Puglia. Qualche piovasco ancora lungo il versante adriatico, al limite fino all'Emilia Romagna, per il resto tempo asciutto. Temperature sempre piuttosto basse stante il rientro di correnti orientali.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località