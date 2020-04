Meteo: depressione in azione sull'Italia con PIOGGE su molte regioni

COMMENTO: anche in tempi di covid-19 non si perde occasione per rimarcare che la siccità dipenda dal cambio climatico; in realtà le fasi di siccità e i periodi piovosi eccessivi si sono sempre alternati sul nostro territorio, perlomeno nell'ultimo mezzo secolo, semplicemente perché il clima cambia da sempre. La fase 2 che ci apprestiamo a vivere a causa del coronavirus a partire dal 4 maggio con tutta quella meticolosa organizzazione dei turni lavorativi e scolastici, non poteva allora essere pensata anche prima, per ridurre i picchi di traffico e favorire la riduzione della concentrazione delle sostanze inquinanti nell'aria? Non era forse quello che molti chiedevano ed immaginavano da anni? Sicuramente la siccità e le alluvioni continueranno ad alternarsi ma la nostra salute ne trarrà indubbiamente un giovamento.



SITUAZIONE: un vortice depressionario è presente sul Mediterraneo centrale e determina condizioni di moderato maltempo sull'Italia, che tenderanno però gradualmente a concentrarsi sulle regioni centrali e meridionali. Qui la stima delle precipitazioni presenti attualmente sul territorio con annessa carta barica del nostro modello:

Come vedete ci sono ancora fenomeni sul nord-ovest, l'Emilia-Romagna, la Sardegna e le regioni centrali adriatiche, ma l'allontanamento verso sud-est del vortice spingerà presto tutte le precipitazioni a concentrarsi al centro e al sud, liberando gran parte del nord, qui l'evoluzione dei fenomeni prevista per il pomeriggio odierno:

Si nota l'accentuazione dell'instabilità al centro e al sud con rovesci su isole, coste laziali e campani e in genere su molte delle zone interne centrali e meridionali peninsulari.



Per mercoledì 22 il fronte occluso legato alla depressione investirà soprattutto le regioni centrali e meridionali del versante adriatico con piogge diffuse, piogge residue potranno coinvolgere marginalmente ancora Liguria ed Emilia-Romagna, mentre sulle isole maggiori potrebbero verificarsi temporanee schiarite:

EVOLUZIONE: tra giovedì e venerdì rimarrà attiva solo dell'instabilità pomeridiana al centro e al sud con rovesci che dalle zone interne potranno propagarsi verso pianura e costa, segnatamente del versante tirrenico, al nord il tempo rimarrà buono.



FINE SETTIMANA: sarà attiva ancora un po' di instabilità al nord e nelle zone interne del centro e del sud e soprattutto domenica saranno possibili rovesci, in un contesto comunque sempre ampiamente favorevole alle schiarite e termicamente mite.



PROSSIMA SETTIMANA: c'è una convergenza (anche se ancora non totale) su un nuovo peggioramento previsto per mercoledì 29 e che dovrebbe coinvolgere soprattutto il nord e il centro portando rovesci e temporali, seguito da un altro peggioramento per i primi giorni di maggio, ovviamente da confermare, ecco l'analisi sinottica prevista per mercoledì 29 aprile con un minimo pressorio in avanzamento dalle coste francesi alla Liguria:

OGGI: al mattino piogge su nord-ovest ed Emilia-Romagna, nuvoloso ma asciutto sul resto del nord. Nubi e piogge anche al centro, segnatamente su Sardegna e medio Adriatico, nuvolosità irregolare al sud con locali rovesci su Sicilia, Campania e Molise. Nel pomeriggio ultime piogge sul Piemonte, asciutto sul resto del nord, instabile con piogge e rovesci sparsi al centro e al sud. Temperature in lieve ulteriore calo. Ventoso quasi ovunque.

