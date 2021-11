METEO: DEPRESSIONE carica di ACQUAZZONI e TEMPORALI su alcune regioni

Il tempo sull'Italia non si stabilizza; vi mostriamo anche questa mattina, l'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

La sopra citata depressione si trova con il suo perno poco ad ovest della Sardegna. L'aria umida sventagliata nel suo quadrante destro provoca acquazzoni e temporali anche intensi specie sulle Isole, parte del centro e il meridione. Il nord si trova al limite di una vasta alta pressione che campeggia sull'Europa centro-occidentale ed ha quindi fenomeni più blandi.

Cosa capiterà nella giornata odierna in Italia? Di seguito, la sommatoria delle piogge attese in Italia fino alle ore 20 di questa sera:

Rovesci e temporali a fasi alterne saranno presenti sulle Isole e lungo il Tirreno fino alla media Toscana. Al nord piovaschi sparsi tra basso Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna. A nord del Po tempo asciutto ed in larga parte soleggiato. Attenzione ai venti forti sulla Liguria, le Venezie e nei pressi della Sardegna.

La seconda mappa mostra la situazione attesa in Italia nella giornata di domani, mercoledi 10 novembre:

La depressione tenderà ad arretrare verso le Baleari. Rovesci e temporali su Sardegna, Sicilia occidentale ed in parte anche al nord-ovest. Sul resto d'Italia temporaneo miglioramento con assenza di fenomeni ed aumento delle temperature.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località