METEO: deboli PIOGGE in vista al nord ma tutti gli occhi sono puntati sul lungo termine

SITUAZIONE: l'alta pressione si indebolisce temporaneamente e concede il parziale inserimento di una saccatura diretta verso l'Iberia, che determinerà un modesto peggioramento delle condizioni atmosferiche al nord, specie sul settore occidentale, e sul nord della Toscana, tra questa sera e mercoledì, quando si prevedono delle precipitazioni sparse, come vediamo nella mappa qui sotto, che riassume i fenomeni previsti nella mattinata di mercoledì 4 novembre (isolati temporali sulla Liguria):

EVOLUZIONE: giovedì la saccatura evolverà in un minimo chiuso sull'Iberia e diminuirà l'apporto di aria umida sulle nostre regioni settentrionali; nel contempo però una corrente più fresca da NNE recherà qualche annuvolamento al sud, specie tra Molise e nord Puglia, associata a sporadiche piogge. Qui la mappa che mette in evidenza questo flusso, prevista per giovedì nelle ore centrali del giorno:

FINE SETTIMANA: venerdì rientro di correnti orientali al nord e qualche addensamento su Alpi e regioni di nord-ovest, per il resto bel tempo, salvo addensamenti all'estremo sud. Nel fine settimana l'alta pressione farà buona guardia, garantendo il bel tempo quasi ovunque, in un contesto termico piuttosto mite. Qui lo scenario barico previsto per domenica 8 novembre:





PROSSIMA SETTIMANA: all'inizio tornerà ad avvicinarsi la saccatura spagnola con qualche possibilità di pioggia tra nord e centro tra lunedì 9 e mercoledì 11, in seguito si potrebbe manifestare una vera e propria RIVOLUZIONE BARICA, con l'anticiclone in poderosa rimonta verso nord e masse d'aria progressivamente più fredde in rientro da est sino a determinare un'invernata precoce sull'Europa e su parte dell'Italia entro metà mese e nei giorni immediatamente successivi, come si nota da questa mappa prevista per sabato 14 novembre:

OGGI: annuvolamenti su Toscana e Liguria con qualche piovasco possibile, nuvolaglia saldata a nebbia alta anche sul catino padano, un po' di nubi sulle coste del Tirreno, per il resto abbastanza soleggiato e nel complesso mite.

------------------------------------------------------------------

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (piogge)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE



---------------------------------------------------------------------------