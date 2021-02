Meteo: dalla mitezza odierna alla PIOGGIA su molte regioni entro domenica, ma covano altri eventi...

COMMENTO: l'attenzione di tutti gli esperti è posta non tanto sull'afflusso di aria mite che oggi coinvolgerà le regioni centrali e meridionali, ma su quella ben più poderosa per la latitudine che colpirà le aree polari nord americane tra oggi e lunedì. Una situazione che non si vede certamente di frequente e che andrà a destabilizzare notevolmente il vortice polare con conseguenze che potrebbero non tardare a manifestarsi anche in Europa e in Italia nel week-end di San Valentino. A breve, un articolo dettagliato illustrerà cosa sta per succedere e se quante probabilità ci sono di risvolti invernali severi sul nostro Paese.



SITUAZIONE: aria mite affluisce sull'insieme del Paese ma soprattutto al centro e al sud, dove si toccheranno punte superiori ai 20°C nel corso del pomeriggio odierno, relativa mitezza anche al nord, a precedere l'ingresso di una perturbazione che, già in serata, determinerà precipitazioni al nord-ovest ed entro domenica colpirà un po' tutto il Paese, specie le regioni centrali tirreniche e il nord-est. Alta la quota neve sulle Alpi (mediamente oltre i 1300-1500m). Qui le temperature massime previste per oggi:

Di seguito le precipitazioni attese nella giornata di domenica, rispettivamente per il mattino e il pomeriggio:

EVOLUZIONE: dopo un lunedì variabile ma con pochi fenomeni, ecco che martedì un nuovo fronte sembra destinato a colpire il medio e basso Tirreno con ulteriori rovesci, coinvolgendo poi marginalmente il resto del centro e del sud, ai margini il nord, come si nota da questa mappa:

LUNGO TERMINE: tra mercoledì e giovedì mattina altra perturbazione in transito con piogge e rovesci sull'insieme del Paese, in seguito miglioramento ed espansione di un campo di alta pressione su Italia e centro Europa a collegarsi con un'altra cella sulla Scandinavia. Lungo il suo bordo orientale potrebbe intervenire aria particolarmente GELIDA che potrebbe anche colpire la Penisola entro il fine settimana 13-14 febbraio, come si vede qui (modello canadese):

Attendibilità? Seguite i nostri aggiornamenti nelle prossime ore.



Da notare oggi:

-i picchi primaverili al centro e al sud con punte di 21-22°C

-il peggioramento del tempo serale sul nord-ovest con piogge anche moderate

