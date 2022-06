Meteo: CRISI TEMPORALESCA in vista su molte regioni

Anche questa mattina, come di consueto, vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

La perturbazione che ieri ha interessato parte del centro-nord è sfilata verso la Penisola Balcanica. Dalla Francia ne sopraggiunge un'altra che entrerà nel Mediterraneo dando luogo ad una rinfrescata a suon di temporali su molte regioni nei prossimi tre giorni.

Oggi verrà interessato ancora parte del nord e le aree interne del centro, domani invece i temporali agiranno al centro e al sud, specie nelle aree interne e adriatiche.

Andiamo però con ordine. Questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata odierna, mercoledi 8 giugno:

Ecco i temporali che nel pomeriggio si faranno vedere su alcune aree del nord-ovest e sulle Alpi. Qualche temporale anche nelle aree interne del centro e del meridione, con sconfinamenti verso le zone costiere adriatiche, per il resto tempo soleggiato o velato.

Ancora caldo al sud, temperature in ulteriore calo invece al nord e al centro.

Questo invece è il soleggiamento previsto in Italia fino alle 15 di oggi pomeriggio:

Ecco le nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nubi anche nelle aree interne del centro-sud e sulla Puglia, per il resto soleggiamento più che discreto dove vedete il colore fucsia.

Infine, per domani, giovedi 9 giugno, peggioramento al centro e al sud con temporali sparsi e calo delle temperature, rinforzo della ventilazione settentrionale ovunque.

