Meteo: cova una BOTTA di CALDO, ma domenica in arrivo NUBIFRAGI, vediamo dove...

ARIA FRESCA: l'anticiclone si rafforza e per farlo oggi ricorre al classico escamotage dell'aria fresca che rientra da est, dietro ad un fronte in transito sui Balcani, e che determina anche modesti annuvolamenti al nord e lungo le regioni adriatiche, ma la sua azione risulterà del tutto effimera.

Nella webcam di Jesolo (VE) noterete i parziali annuvolamenti indotti proprio da questo rientro di correnti orientali e dal passaggio di un fronte sull'area balcanica:





ONDATA di CALDO: da giovedì il centro e il sud saranno gradualmente invasi da una massa d'aria molto calda per la stagione che riporterà i valori al di sopra delle medie stagionali, con punte di 34°C in Sardegna e di 31°C sul territorio peninsulare.

Il nord sarà interessato solo marginalmente dall'avvezione ma sperimenterà comunque punte di 28-29°C. Qui le mappe termiche previste per venerdì 24 e sabato 25 settembre:

EVOLUZIONE: domenica una perturbazione temporalesca riuscirà ad impegnare il nord Italia, determinando rovesci e temporali anche intensi, localmente dei veri e propri nubifragi, specie sul nord-ovest; sarà marginalmente coinvolta anche la Toscana, mentre il flusso di correnti da sud ovest che si instaurerà porterà nubi e piovaschi in arrivo dal nord Africa sulla Sardegna, qui una mappa che riassume i fenomeni attesi nel pomeriggio di domenica, in movimento da ovest verso est:

Ed ecco la carta barica a 5500m prevista per le stesse ore, dove si nota la massa d'aria calda invadere il centro e il sud e il flusso instabile da sud ovest che prende possesso del nord e di parte del centro:

EVOLUZIONE successiva: lunedì ancora qualche nota di instabilità su nord-est e zone interne del centro, ma con tendenza a miglioramento, da martedì a giovedì di nuovo bel tempo e clima gradevole, temperature in calo al centro e al sud per l'inserimento di aria più fresca da nord-ovest.

Da notare oggi: la spinta delle correnti fresche orientali determinerà parziali annuvolamenti al nord, soprattutto a ridosso dei rilievi e sul medio Adriatico ma senza conseguenze e con prevalenza di sole. Temperature gradevoli ovunque.

