Meteo: continua l'ESTATE OTTOBRINA, ma è in vista un CAMBIAMENTO

In bella mostra nelle immagini satellitari la grande isola di sereno che sta "tormentando" l'autunno di molte nazioni del nostro Continente:

Le perturbazioni da ovest cercano di scardinare questa autentica blindatura causata dall'alta pressione africana sui nostri lidi. Nelle prossime 24-36 ore saranno solo in grado di inviare velature verso l'Italia, mentre tra venerdi e sabato è probabile un passaggio piovoso sulle regioni settentrionali. Il resto della Penisola non sembra venire interessato da fenomeni se non marginalmente la Toscana.

Andiamo con ordine. Questo è il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di mercoledi 19 ottobre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole

Al nord strati nebbiosi in Valpadana, in dissolvimento con il passare delle ore. Un po' di nubi tra la Sicilia settentrionale, la Calabria e la Puglia, unitamente alla Sardegna settentrionale, ma senza conseguenze, per il resto soleggiamento ottimo.

Temperature ancora completamente fuori norma sulla nostra Penisola. Ecco i valori attesi alle ore 16 di oggi pomeriggio:

Punte di 27° sulla Sardegna; 26° tra Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e bassa Lucania. 25° su Lombardia, Campania, Foggiano e Sicilia. Altrove valori ben al di sopra dei 20°.

Infine, questo è il soleggiamento atteso in Italia nella giornata di domani, giovedi 20 ottobre, sempre tra le 9 e le 16:

Un po' di nubi al nord associate a banchi di nebbia al mattino. Nubi anche nei pressi della Sardegna, per il resto soleggiamento ancora ottimo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località