Meteo: continua l'alta pressione, ma con qualche INSIDIA, vediamo dove

Questa mattina iniziamo la nostra analisi con l'immagine satellitare che mostra l'evoluzione del tempo a scala europea nelle ultime ore:

E' evidente l'azione dell'alta pressione che interessa gran parte d'Italia. Solo il settore di nord-ovest è interessato da uno scorrimento umido e presenta qualche pioggia tra Liguria, basso Piemonte ed ovest Lombardia. La perturbazione che vedete sulla Francia verrà indebolita dall'alta pressione, ma riuscirà lo stesso a dare qualche precipitazione al nord e sulla Toscana tra martedi e mercoledì. Sulle altre regioni ancora nessun cambiamento.

La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di lunedi 2 gennaio ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Non cambierà la situazione rispetto ai giorni scorsi. Piovaschi o pioviggini tra Liguria, est Piemonte ed ovest Lombardia. Piovaschi anche sul Friuli. Tappeto di nubi basse in pianura e su gran parte del Tirreno. Soleggiamento migliore su Umbria, Marche, Abruzzo interno, Molise, Puglia (ad eccezione del Salento), Calabria, Sicilia e Sardegna.

Anche il quadro termico non mostrerà variazioni di rilievo. Ecco i valori previsti alle 14 di oggi pomeriggio:

Un po' freddo solo sul Piemonte, con valori inferiori a 10°, per il resto clima molto mite con punte di 17-19° sulle Isole e al meridione.

Infine, questo è il soleggiamento atteso per domani, martedi 3 gennaio, sempre tra le 9 e le 16:

Soleggiamento buono solo su Sicilia, Calabria, Lucania, Molise ed in parte in Abruzzo. Su tutte le altre regioni soleggiamento compromesso da molta nuvolosità. Piovaschi possibili su Liguria, Toscana e Friuli. Pioviggini tra Piemonte orientale e Lombardia, per il resto asciutto e sempre mite.

