Meteo: continua il ROMBO dei TEMPORALI su diverse regioni

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare che mostra il tempo in Europa nelle ultime ore:

Una prima perturbazione agisce questa mattina tra il nord-est e il centro Italia dove sono attive diverse celle temporalesche. Una seconda perturbazione si sta approssimando alla Sardegna ed interesserà l'Italia nella giornata di domani, giovedi 1 settembre.

L'estate stabile è presente ormai solo alle basse latitudini del Mediterraneo, mentre sul resto del Continente ha preso piede una circolazione di venti oceanici più freschi ed instabili.

Cosa capiterà nella giornata odierna in Italia? Di seguito il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di mercoledi 31 agosto ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

Soleggiamento compromesso al nord-est per la presenza di temporali. Soleggiamento basso anche sulla Sardegna ed in parte nelle aree interne del centro nel pomeriggio, per il resto soleggiamento buono.

Dal punto di vista termico, assisteremo ad una lieve flessione delle temperature massime. Ecco i valori attesi in Italia attorno alle ore 16 di oggi, mercoledi 31 agosto:

Inizieranno a diminuire i valori "over 30°" sulla Penisola. Segnaliamo 33° in Sicilia, 31° sul Foggiano e la bassa Lucania e 30° su Sardegna e medio Tirreno.

Infine, questo è il soleggiamento previsto per domani, giovedi 1 settembre, sempre tra le 9 e le 16:

Soleggiamento compromesso un po' su tutta l'Italia tranne forse sulla Sardegna ed i settori più settentrionali del nord. Temporali abbastanza diffusi specie al nord-est e nelle aree interne del centro e del sud. Temperature ancora un po' in calo.

