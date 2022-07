Meteo: continua il CALDO INTENSO; ecco le regioni che soffriranno maggiormente nella giornata odierna

Non c'è pace per la nostra Penisola sul fronte del caldo. La settimana in questione si annuncia durissima sia per il caldo intenso, sia per il problema della siccità che diventerà sempre più preoccupante e che molto probabilmente non troverà soluzione fino alla fine del mese.

Ecco il caldo atroce che sta piegando tutta l'Europa centro-occidentale. Quelle che vedete sono le temperature a 1500 metri previste per il pomeriggio-sera di oggi, lunedi 18 luglio:

Una lingua di fuoco instancabile che dal nord Africa si proietta verso nord, creando grossi problemi a gran parte del nostro Continente, dove si stanno registrando molte vittime specie tra Spagna e Portogallo.

In Italia da segnalare per oggi un lieve e benefico ritorno di correnti da nord-ovest che si farà sentire essenzialmente lungo il versante adriatico dove le temperature saranno più sopportabili. Ecco i valori termici previsti al suolo per le ore 16 di oggi pomeriggio:

Temperature sotto i 30° saranno possibili su Abruzzo, Molise e parte della Puglia (specie il lato costiero), dove soffierà un po' di vento da nord-ovest. Su tutte le altre regioni temperature ben al di sopra dei 30°, con valicamento dei 35° in alcune aree de nord e del Tirreno.

Infine, il soleggiamento previsto per oggi tra le 9 e le 16:

A parte qualche temporale di calore sulle Alpi occidentali e l'Appennino centrale, il sole sarà presente ovunque in maniera abbastanza spietata.

Per domani? Nessun cambiamento, anzi, caldo in ulteriore accentuazione sull'Italia specie al nord e al centro. Qualche temporale di calore solo sulle Alpi.

