METEO, comincia un WEEK-END da pieno autunno per mezza Italia, ecco le regioni a rischio NUBIFRAGI

L'Autunno, cominciato astronomicamente da poco più di 24 ore, è pronto ad entrare in scena con una severa perturbazione atlantica ricchissima di umidità e instabilità. Come si evince dallo scatto satellitare sono in aumento le nubi su tutto il nord e parte del centro, mentre qualche forte acquazzone già sta interessando la Sardegna settentrionale e la Liguria occidentale.

Nelle prossime ore la perturbazione si muoverà verso est, pertanto le piogge tenderanno ad estendersi a gran parte del nordovest e poi, entro sera, anche a tutto il nordest, Toscana, Marche settentrionali. I fenomeni saranno prevalentemente deboli o al più moderati, ad eccezione della Liguria orientale e della Toscana: su questi due settori avremo un maggior rischio di temporali persistenti nel corso della giornata, in grado di generare nubifragi e disagi. Al momento le aree più a rischio sarebbero l'alta Toscana, le aree interne dello spezzino e la bassa Toscana (tra grossetano, aretino, senese).

La perturbazione entrerà nel vivo nel corso di domenica, quando avremo temporali intensi su Friuli Venezia Giulia, bassa Toscana, Lazio, zone interne di Abruzzo e Molise ed anche sulla Campania settentrionale. L'area più colpita, secondo le ultime elaborazioni, potrebbe essere quella tra le province di Frosinone, Isernia, L'Aquila, Campobasso e Caserta. Le abbondanti precipitazioni potrebbero causare accumuli di pioggia superiori ai 200 mm.

Alla base dei fenomeni intensi ci sarà un enorme quantitativo di vapore in arrivo nel Mediterraneo, proveniente dall'Atlantico. Tali fiumi di vapore (che viaggiano in atmosfera) vanno ad accrescere sensibilmente l'instabilità e la pioggia potenzialmente precipitabile.