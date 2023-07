Meteo: comincia il "secondo tempo" dell'ondata di caldo

Splende il Sole su tutta Italia per merito del vasto anticiclone nord-africano, da oggi in nuova espansione verso nord. Sarà una giornata stabile, così come lo saranno anche i prossimi giorni. Ma la particolarità sta senz'altro nel forte aumento delle temperature che avrà inizio da oggi e per buona parte della settimana in arrivo.

Potremmo dire che inizia il "secondo tempo" di questa forte ondata di caldo sub-tropicale, dopo la lievissima flessione delle temperature avvenuta nelle ultime 24-36 ore.

Il caldo si farà via via sempre più intenso, fino a raggiungere valori proibitivi soprattutto al sud, al centro e sulle isole maggiori. L'apice del caldo è atteso tra martedì e domenica: pensate un po', ben 6 giorni di caldo intenso e a tratti estremo. Pare che il nord possa venir fuori dalla canicola un paio di giorni prima, da venerdì 21 Luglio, grazie all'intrusione di correnti fresche atlantiche (in alta quota) che causeranno la formazione di tanti forti temporali.

Sul resto d'Italia, invece, fino a domenica 23 Luglio non ci sarà storia: l'anticiclone sarà unico protagonista e il caldo diverrà davvero importante e insopportabile. Su regioni come Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia potremo raggiungere valori di temperatura storici, capaci di far tremare i precedenti record di caldo rilevati negli ultimi decenni. Per essere chiari, le temperature potrebbero raggiungere i 43-44 e addirittura i 45°C. Saranno le aree interne quelle più avvezze a questi valori così elevati.

Sulle coste avremo qualche grado in meno ma anche tanta umidità in più, che renderà il caldo davvero fastidioso sia di giorno che di notte.