Meteo: clima più SOPPORTABILE, ma solo su alcune regioni. Qualche TEMPORALE ancora possibile

Iniziamo con le immagini che ci invia il satellite questa mattina:

Agisce ancora sul nord-est la retroguardia della perturbazione che ieri, seppure in maniera sparsa ed irregolare, ha dato luogo a temporali anche forti al nord e sulla Toscana.

Dietro di essa si apre un canale di correnti occidentali relativamente meno calde che interesserà il nord e il centro fino a venerdì. Al sud invece i benefici di questa situazione saranno minimi e continuerà a fare un grande caldo specie sulle aree estreme.

La prima mappa mostra il soleggiamento atteso oggi in Italia tra le 9 e le 16 di oggi, mercoledi 29 giugno:

In evidenza i temporali che interesseranno il nord-est e l'Appennino settentrionale nel pomeriggio. I fenomeni tenderanno poi ad attenuarsi in serata. Su tutte le altre regioni tempo soleggiato ed ancora molto caldo al sud e sulla Sicilia. Qualche grado in meno, oltre che al nord, anche sulla Sardegna e al centro.

Questo invece è il soleggiamento previsto per domani, giovedi 30 giugno:

Soleggiato ovunque e caldo specie al sud ed in Sicilia. Qualche temporale sulle Alpi nel pomeriggio, con rari sconfinamenti verso le aree di pianura adiacenti.

