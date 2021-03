METEO: clima invernale sino a domenica, maltempo e neve in arrivo su alcune regioni

SITUAZIONE: l'Italia non è protetta dall'alta pressione e seguita ad essere investita ad intervalli da masse d'aria fredda di origine artica che favoriscono episodi di instabilità soprattutto al centro e al sud. Nella giornata odierna ritroveremo il rischio di acquazzoni e di brevi temporali soprattutto a ridosso di Lazio, Abruzzo, Campania interna e Sardegna, come mostra la mappa seguente:

L'immagine satellitare evidenzia il flusso settentrionale freddo e le condizioni di instabilità già presenti a ridosso della Sardegna:

EVOLUZIONE: giovedì l'instabilità si accentuerà ulteriormente su medio Adriatico e meridione, determinando rovesci, temporali e nevicate oltre i 700-800m in Appennino, come si nota in questa mappa:

Nel contempo sul nord-est si farà strada un ulteriore nucleo freddo che tra giovedì sera e la mattinata di venerdì agirà sul nord-ovest favorendo nevicate anche in pianura su ovest Piemonte, a quote molto basse sull'Appennino ligure e l'Emilia, spruzzate oltre i 300m sulle Prealpi lombarde e venete, come si nota in questa mappa, che delinea un quadro instabile anche sul resto del Paese:

Notate anche la formazione di una depressione a ridosso della Sardegna con conseguente maltempo che nel fine settimana coinvolgerà essenzialmente Lazio, Abruzzo e meridione. Qui le temperature attese a 1500m per venerdì mattina sull'Europa:, tutto quel freddo sulla Scandinavia non è destinato comunque a raggiungerci.

Notate poi l'evoluzione del minimo depressionario nel fine settimana con maltempo su parte del centro e del sud, associato a temporali, rovesci anche grandinigeni, neve oltre i 700-900m:

Da notare oggi:

-l'accentuazione dell'instabilità al centro e sulla Sardegna

-l'attenuazione dei venti di Tramontana, specie al nord

-l'avvicinamento della massa d'aria fredda più consistente alle Alpi dal nord Europa

