METEO: ciclone agli sgoccioli, poi arrivano le correnti occidentali!

Gli ultimi scampoli di maltempo stanno interessando il sud dopo una settimana spesso instabile e perturbata ad opera di una depressione, il ciclone Juliette, letteralmente bloccata nel Mediterraneo.

Ora questo vortice sta gradualmente mollando la presa ma prima di esaurirsi del tutto ci aspettano ancora diverse ore con tempo grigio e piovoso. Le regioni coinvolte saranno Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia settentrionale, zone interne della Campania, Molise. Qui vivremo un sabato autunnale, con piogge e anche qualche forte acquazzone.

Andrà molto meglio sul resto d'Italia, specie al nord e sull'alto Tirreno dove splenderà ovunque il Sole. Anche le temperature ne approfitteranno per salire su tutto il settentrione, fino a portarsi a ridosso dei 14-15°C in pieno giorno.

Domenica le ultimissime piogge interesseranno al sud, dopodiché il ciclone cesserà totalmente il suo percorso vitale durato oltre una settimana.

Da lunedì il cambio di circolazione sarà evidente: torneranno a soffiare i venti da ovest/sud-ovest che porteranno parecchia umidità ed anche piogge sparse sui versanti tirrenici, a sprazzi anche al nord. Ma l'elemento principale della prossima settimana rischia di essere il vento di libeccio, con raffiche sostenute.

Sarà evidente anche un netto aumento termico specie al centro e al sud, tanto che le colonnine di mercurio potrebbero spingersi di parecchio oltre le medie del periodo, come visto in questo articolo. Insomma l'inverno per il momento sembra allontanarsi molto velocemente dall'Italia, quantomeno per i prossimi 7 giorni!